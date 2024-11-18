Polonya zlotisinden Filipinler pesosuna Geçmiş Döviz Kurları

Polonya zlotisinden Filipinler pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Filipinler pesosuna (PHP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - PHP için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1,000zł PLN = 14,36₱ PHP

18 Kas 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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PHP

Polonya zlotisi → Filipinler pesosu döviz kuru geçmişi

Bugünün Polonya zlotisi Filipinler pesosuna döviz kuru şu anda 14,362, dünden bu yana %0.212 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.265 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Filipinler pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 14,401 (11-11-2024) ile en düşük değeri 14,275 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.393 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.

18 Kasım 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,4110,8861.394,0711,06223,922
1 EUR1,05710,83789,2270,9361.473,611,69325,287
1 GBP1,2631,1951106,6491,1191.761,3413,97630,224
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5150,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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