Polonya zlotisinden İsviçre frangına Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden İsviçre frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) İsviçre frangına (CHF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - CHF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
PLN → CHF çevrim grafiği
1 PLN = 0,21645 CHF
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Polonya zlotisi → İsviçre frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi İsviçre frangına döviz kuru şu anda 0,216, dünden bu yana %-0.098 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.225 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi İsviçre frangına döviz kuru en yüksek değeri 0,217 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,215 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.326 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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