Polonya zlotisinden İngiliz sterlinine Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden İngiliz sterlinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) İngiliz sterlinine (GBP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - GBP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
PLN → GBP çevrim grafiği
1 PLN = 0.19305 GBP
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Polonya zlotisi → İngiliz sterlini döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi İngiliz sterlinine döviz kuru şu anda 0.193, dünden bu yana %-0.137 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.383 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi İngiliz sterlinine döviz kuru en yüksek değeri 0.194 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0.190 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.292 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Polonya zlotisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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