波蘭茲羅提兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為133.930，較昨日改變了-0.062%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.119%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在22-07-2024高見134.875，並在25-07-2024低見132.623。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.489%。