巴基斯坦盧比兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌烏茲別克索姆的匯率目前為45.163，較昨日改變了-0.203%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.420%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌烏茲別克索姆的匯率波動，在25-07-2024高見45.389，並在24-07-2024低見45.154。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.252%。