烏茲別克索姆兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌巴基斯坦盧比的匯率目前為0.022，較昨日改變了0.271%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.403%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在29-07-2024高見0.022，並在25-07-2024低見0.022。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.251%。