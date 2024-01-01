巴基斯坦盧比兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌坦桑尼亞先令的匯率目前為9.548，較昨日改變了-0.667%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.081%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見9.671，並在22-07-2024低見9.540。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.037%。