巴基斯坦卢比 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 9.793，较昨日变动 -0.365%。过去一周，巴基斯坦卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.155%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至坦桑尼亚先令 的汇率在 21-10-2024 的最高点 9.829 和 22-10-2024 的最低点 9.776 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.400%。