巴基斯坦盧比兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌塞拉里昂列昂的匯率目前為81.227，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.295%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見81.511，並在26-07-2024低見80.819。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.646%。