巴基斯坦卢比 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 82.753，较昨日变动 0.276%。过去一周，巴基斯坦卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.472%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至塞拉利昂利昂 的汇率在 21-10-2024 的最高点 83.785 和 15-10-2024 的最低点 81.553 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 1.868%。