巴基斯坦盧比兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌波蘭茲羅提的匯率目前為0.014，較昨日改變了-0.024%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.283%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見0.014，並在29-07-2024低見0.014。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.322%。