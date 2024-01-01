波蘭茲羅提兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌巴基斯坦盧比的匯率目前為70.760，較昨日改變了0.029%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.203%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在29-07-2024高見70.848，並在25-07-2024低見70.086。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.323%。