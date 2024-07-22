巴基斯坦盧比兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為1.700，較昨日改變了-0.021%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.565%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在22-07-2024高見1.710，並在23-07-2024低見1.697。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.588%。