巴基斯坦卢比 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 1.735，较昨日变动 -0.092%。过去一周，巴基斯坦卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.690%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 16-10-2024 的最高点 1.761 和 21-10-2024 的最低点 1.731 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.493%。