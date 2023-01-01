巴布亞新畿內亞基那兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.863951.0971591.40911.489771.651960.9579518.9534
1 GBP1.1574711.2699105.8021.724331.912071.108821.9376
1 USD0.911450.787464183.3151.357851.505680.873117.2751
1 INR0.01093980.009451640.012002610.01629780.01807220.01047950.207347

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如何將巴布亞新畿內亞基那兌換成to Jersey pounds

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巴布亞新畿內亞基那澤西鎊兌換率
1 PGK0.21140 JEP
5 PGK1.05700 JEP
10 PGK2.11400 JEP
20 PGK4.22800 JEP
50 PGK10.57000 JEP
100 PGK21.14000 JEP
250 PGK52.85000 JEP
500 PGK105.70000 JEP
1000 PGK211.40000 JEP
2000 PGK422.80000 JEP
5000 PGK1057.00000 JEP
10000 PGK2114.00000 JEP
澤西鎊巴布亞新畿內亞基那兌換率
1 JEP4.73038 PGK
5 JEP23.65190 PGK
10 JEP47.30380 PGK
20 JEP94.60760 PGK
50 JEP236.51900 PGK
100 JEP473.03800 PGK
250 JEP1182.59500 PGK
500 JEP2365.19000 PGK
1000 JEP4730.38000 PGK
2000 JEP9460.76000 PGK
5000 JEP23651.90000 PGK
10000 JEP47303.80000 PGK