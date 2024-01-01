巴布亞新畿內亞基那兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌安哥拉寬紮的匯率目前為229.282，較昨日改變了-0.014%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.147%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見231.738，並在23-07-2024低見228.331。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.809%。