巴布亚新几内亚基那 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 233.982，较昨日变动 0.042%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.209%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 到安哥拉宽扎 的汇率在 17-10-2024 的最高点 236.507 和 18-10-2024 的最低点 232.859 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.657%。