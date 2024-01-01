秘魯新索爾兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌波蘭茲羅提的匯率目前為1.051，較昨日改變了-0.056%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.085%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見1.057，並在23-07-2024低見1.045。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.542%。