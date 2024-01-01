波蘭茲羅提兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌秘魯新索爾的匯率目前為0.950，較昨日改變了-0.072%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.198%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌秘魯新索爾的匯率波動，在23-07-2024高見0.957，並在25-07-2024低見0.946。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.539%。