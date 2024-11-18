Polonya zlotisinden Peru Nuevo solüne Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden Peru Nuevo solüne geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Peru Nuevo solüne (PEN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - PEN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PLN → PEN çevrim grafiği
1 PLN = 0,92893 PEN
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Polonya zlotisi → Peru Nuevo solü döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi Peru Nuevo solüne döviz kuru şu anda 0,929, dünden bu yana %0.102 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.112 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Peru Nuevo solüne döviz kuru en yüksek değeri 0,932 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,919 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.471 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Polonya zlotisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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