秘魯新索爾兌納米比亞元匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌納米比亞元的匯率目前為4.891，較昨日改變了0.102%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.129%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌納米比亞元的匯率波動，在25-07-2024高見4.927，並在24-07-2024低見4.843。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.686%。