秘鲁新索尔 至纳米比亚元 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至纳米比亚元 的汇率目前为 4.678，较昨日变动 -0.218%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.154%。

过去一周，秘鲁新索尔 至纳米比亚元 的汇率在 17-10-2024 的最高点 4.715 和 16-10-2024 的最低点 4.659 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.423%。