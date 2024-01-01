秘魯新索爾兌毛里塔尼亞烏吉亞歷史匯率
歡迎查看秘魯新索爾兌毛里塔尼亞烏吉亞歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的秘魯新索爾（PEN）兌毛里塔尼亞烏吉亞（MRU）的歷史匯率走勢。
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秘魯新索爾兌毛里塔尼亞烏吉亞匯率歷史紀錄
今日，秘魯新索爾兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率目前為10.586，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.218%。在過去一星期，秘魯新索爾兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率波動，在26-07-2024高見10.615，並在24-07-2024低見10.474。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.530%。
如何將秘魯新索爾兌換成毛里塔尼亞烏吉亞
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PEN你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇MRU你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
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