秘鲁新索尔 至毛里塔尼亚乌吉亚 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率目前为 10.507，较昨日变动 -0.547%。过去一周，秘鲁新索尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.179%。

过去一周，秘鲁新索尔 至毛里塔尼亚乌吉亚 的汇率在 18-10-2024 的最高点 10.582 和 17-10-2024 的最低点 10.479 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.509%。