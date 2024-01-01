秘魯新索爾兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌哥倫比亞比索的匯率目前為1,075.650，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.177%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌哥倫比亞比索的匯率波動，在25-07-2024高見1,083.730，並在22-07-2024低見1,062.820。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了1.123%。