秘鲁新索尔 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 1,136.500，较昨日变动 -0.184%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.320%。

过去一周，秘鲁新索尔 至哥伦比亚比索 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1,144.340 和 15-10-2024 的最低点 1,121.440 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.633%。