巴拿馬巴爾博亞兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌蒙古圖格里克的匯率目前為3,380.780，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.001%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見3,390.870，並在23-07-2024低見3,378.000。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.374%。