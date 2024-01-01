巴拿马巴波亚 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至蒙古图格里克 的汇率目前为 3,392.000，较昨日变动 -0.081%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.193%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至蒙古图格里克 的汇率在 21-10-2024 的最高点 3,394.760 和 15-10-2024 的最低点 3,384.720 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.134%。