巴拿馬巴爾博亞兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為4,510.210，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.417%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見4,546.110，並在21-07-2024低見4,491.460。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.869%。