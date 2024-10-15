巴拿马巴波亚 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 4,587.290，较昨日变动 -0.118%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.399%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 15-10-2024 的最高点 4,594.360 和 15-10-2024 的最低点 4,569.070 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.554%。