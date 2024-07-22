巴拿馬巴爾博亞兌摩洛哥迪拉姆匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌摩洛哥迪拉姆的匯率目前為9.872，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.292%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌摩洛哥迪拉姆的匯率波動，在24-07-2024高見9.907，並在22-07-2024低見9.813。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.309%。