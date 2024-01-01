巴拿马巴波亚 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 9.902，较昨日变动 -0.264%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.601%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 21-10-2024 的最高点 9.944 和 15-10-2024 的最低点 9.825 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.391%。