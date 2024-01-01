巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普歷史匯率
歡迎查看巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的巴拿馬巴爾博亞（PAB）兌老撾基普（LAK）的歷史匯率走勢。
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巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普匯率歷史紀錄
今日，巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普的匯率目前為22,177.200，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.076%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普的匯率波動，在25-07-2024高見22,177.700，並在23-07-2024低見22,155.500。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.051%。
如何將巴拿馬巴爾博亞兌換成老撾基普
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PAB你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇LAK你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前PAB兌LAK的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。