巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普的匯率目前為22,177.200，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.076%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌老撾基普的匯率波動，在25-07-2024高見22,177.700，並在23-07-2024低見22,155.500。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.051%。