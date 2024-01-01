巴拿马巴波亚 至老挝基普 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至老挝基普 的汇率目前为 21,935.600，较昨日变动 0.231%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.117%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至老挝基普 的汇率在 15-10-2024 的最高点 21,961.400 和 21-10-2024 的最低点 21,885.100 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.245%。