巴拿馬巴爾博亞兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌危地馬拉格查爾的匯率目前為7.750，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.109%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在21-07-2024高見7.759，並在25-07-2024低見7.750。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.070%。