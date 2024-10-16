巴拿马巴波亚 至危地马拉格查尔 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至危地马拉格查尔 的汇率目前为 7.733，较昨日变动 0.006%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.011%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至危地马拉格查尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 7.734 和 16-10-2024 的最低点 7.726 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.065%。