巴拿馬巴爾博亞兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌格魯吉亞拉里的匯率目前為2.712，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.255%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見2.730，並在22-07-2024低見2.703。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.281%。