巴拿马巴波亚 至格鲁吉亚拉里 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至格鲁吉亚拉里 的汇率目前为 2.724，较昨日变动 0.132%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.046%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至格鲁吉亚拉里 的汇率在 16-10-2024 的最高点 2.730 和 18-10-2024 的最低点 2.711 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.300%。