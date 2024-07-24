巴拿馬巴爾博亞兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為57.777，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.091%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在26-07-2024高見57.777，並在24-07-2024低見57.651。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.189%。