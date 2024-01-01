巴拿马巴波亚 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 118.341，较昨日变动 -0.655%。过去一周，巴拿马巴波亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.005%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 15-10-2024 的最高点 119.968 和 16-10-2024 的最低点 117.828 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 1.300%。