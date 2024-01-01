巴拿馬巴爾博亞兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌孟加拉塔卡的匯率目前為117.385，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.004%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌孟加拉塔卡的匯率波動，在25-07-2024高見117.520，並在21-07-2024低見117.300。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.118%。