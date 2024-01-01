巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 的汇率目前为 119.550，较昨日变动 0.070%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.042%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 的汇率在 22-10-2024 的最高点 119.550 和 20-10-2024 的最低点 119.466 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.042%。