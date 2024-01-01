巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 历史汇率
欢迎查看 巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 历史摘要。这是 巴拿马巴波亚 (PAB) 至孟加拉塔卡 (BDT) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 PAB 和 BDT 历史数据。
我们无法在这些货币间进行汇款
我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。
PAB 兑 BDT 换算表
1 PAB = 119.55000 BDT
0
已于数秒前更新
48 小时
1 周
1 个月
6 个月
12 个月
5年
还在苦等更高的汇率？
立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。
BDT
巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 汇率历史
今日 巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 的汇率目前为 119.550，较昨日变动 0.070%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.042%。过去一周，巴拿马巴波亚 至孟加拉塔卡 的汇率在 22-10-2024 的最高点 119.550 和 20-10-2024 的最低点 119.466 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.042%。
如何将巴拿马巴波亚兑换成孟加拉塔卡
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择PAB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择BDT作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示PAB兑BDT的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。