阿曼里亞爾兌西非法郎匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌西非法郎的匯率目前為1,569.440，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.241%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌西非法郎的匯率波動，在24-07-2024高見1,572.950，並在21-07-2024低見1,563.120。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.144%。