阿曼里亚尔 至西非法郎 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至西非法郎 的汇率目前为 1,574.920，较昨日变动 0.427%。过去一周，阿曼里亚尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.811%。

过去一周，阿曼里亚尔 至西非法郎 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1,575.990 和 15-10-2024 的最低点 1,561.230 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.184%。