阿曼里亞爾兌薩摩亞塔拉匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌薩摩亞塔拉的匯率目前為7.087，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.236%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌薩摩亞塔拉的匯率波動，在23-07-2024高見7.169，並在25-07-2024低見7.014。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了1.273%。