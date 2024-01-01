阿曼里亚尔 至萨摩亚塔拉 汇率历史

今日 阿曼里亚尔 至萨摩亚塔拉 的汇率目前为 7.043，较昨日变动 -0.805%。过去一周，阿曼里亚尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.141%。

过去一周，阿曼里亚尔 至萨摩亚塔拉 的汇率在 21-10-2024 的最高点 7.125 和 17-10-2024 的最低点 6.991 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 1.162%。