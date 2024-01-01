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3,416.36003,416.3600
3,403.69003,354.2600
一般3,410.27103,389.8882
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OMR兌RWF的統計資料

在過去30日，OMR兌RWF的匯率高見3,416.3600，低見3,403.6900，平均匯率則為3,410.2710。OMR兌RWF的波動率為0.24。

在過去90日，OMR兌RWF的匯率高見3,416.3600，低見3,354.2600，平均匯率則為3,389.8882. OMR兌RWF的波動率為1.78。

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外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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如何將阿曼里亞爾兌換成盧旺達法郎

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阿曼里亞爾盧旺達法郎兌換率
1 OMR3,413.80000 RWF
5 OMR17,069.00000 RWF
10 OMR34,138.00000 RWF
20 OMR68,276.00000 RWF
50 OMR170,690.00000 RWF
100 OMR341,380.00000 RWF
250 OMR853,450.00000 RWF
500 OMR1,706,900.00000 RWF
1000 OMR3,413,800.00000 RWF
2000 OMR6,827,600.00000 RWF
5000 OMR17,069,000.00000 RWF
10000 OMR34,138,000.00000 RWF
盧旺達法郎阿曼里亞爾兌換率
1 RWF0.00029 OMR
5 RWF0.00146 OMR
10 RWF0.00293 OMR
20 RWF0.00586 OMR
50 RWF0.01465 OMR
100 RWF0.02929 OMR
250 RWF0.07323 OMR
500 RWF0.14646 OMR
1000 RWF0.29293 OMR
2000 RWF0.58586 OMR
5000 RWF1.46465 OMR
10000 RWF2.92929 OMR