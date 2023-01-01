阿曼里亞爾兌幾內亞法郎匯率

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1EUR10.86531.0508587.51741.43521.669340.948419.0125
1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

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如何將阿曼里亞爾兌換成to Guinean francs

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阿曼里亞爾幾內亞法郎兌換率
1 OMR22303.60000 GNF
5 OMR111518.00000 GNF
10 OMR223036.00000 GNF
20 OMR446072.00000 GNF
50 OMR1115180.00000 GNF
100 OMR2230360.00000 GNF
250 OMR5575900.00000 GNF
500 OMR11151800.00000 GNF
1000 OMR22303600.00000 GNF
2000 OMR44607200.00000 GNF
5000 OMR111518000.00000 GNF
10000 OMR223036000.00000 GNF
幾內亞法郎阿曼里亞爾兌換率
1 GNF0.00004 OMR
5 GNF0.00022 OMR
10 GNF0.00045 OMR
20 GNF0.00090 OMR
50 GNF0.00224 OMR
100 GNF0.00448 OMR
250 GNF0.01121 OMR
500 GNF0.02242 OMR
1000 GNF0.04484 OMR
2000 GNF0.08967 OMR
5000 GNF0.22418 OMR
10000 GNF0.44836 OMR