Yemen riyalinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile OMR → GNF çevirin

1.000 omr
22.322.500 gnf

1.00000 OMR = 22322.50000 GNF

16:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0757589.31661.452851.652580.9474118.3749
1 GBP1.1695311.25815104.4611.699191.932791.1080221.4905
1 USD0.92960.794818183.02731.350551.536220.8807517.081
1 INR0.01119610.009572970.012044210.01626630.01850250.0106080.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Gine Frangı
1 OMR22322.50000 GNF
5 OMR111612.50000 GNF
10 OMR223225.00000 GNF
20 OMR446450.00000 GNF
50 OMR1116125.00000 GNF
100 OMR2232250.00000 GNF
250 OMR5580625.00000 GNF
500 OMR11161250.00000 GNF
1000 OMR22322500.00000 GNF
2000 OMR44645000.00000 GNF
5000 OMR111612500.00000 GNF
10000 OMR223225000.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Umman Riyali
1 GNF0.00004 OMR
5 GNF0.00022 OMR
10 GNF0.00045 OMR
20 GNF0.00090 OMR
50 GNF0.00224 OMR
100 GNF0.00448 OMR
250 GNF0.01120 OMR
500 GNF0.02240 OMR
1000 GNF0.04480 OMR
2000 GNF0.08960 OMR
5000 GNF0.22399 OMR
10000 GNF0.44798 OMR