2000 Yemen riyalinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile OMR → GNF çevirin

2.000 omr
44.602.000 gnf

1.00000 OMR = 22301.00000 GNF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → GNF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 GNF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Gine Frangı
1 OMR22301.00000 GNF
5 OMR111505.00000 GNF
10 OMR223010.00000 GNF
20 OMR446020.00000 GNF
50 OMR1115050.00000 GNF
100 OMR2230100.00000 GNF
250 OMR5575250.00000 GNF
500 OMR11150500.00000 GNF
1000 OMR22301000.00000 GNF
2000 OMR44602000.00000 GNF
5000 OMR111505000.00000 GNF
10000 OMR223010000.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Umman Riyali
1 GNF0.00004 OMR
5 GNF0.00022 OMR
10 GNF0.00045 OMR
20 GNF0.00090 OMR
50 GNF0.00224 OMR
100 GNF0.00448 OMR
250 GNF0.01121 OMR
500 GNF0.02242 OMR
1000 GNF0.04484 OMR
2000 GNF0.08968 OMR
5000 GNF0.22420 OMR
10000 GNF0.44841 OMR